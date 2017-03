"Il Clan delle Vedove" al Cinema Teatro Busnelli di Dueville

Rassegna Radici Teatro Popolare - 18a edizione

IL CLAN DELLE VEDOVE - Compagnia "Lo Scrigno" di Vicenza. Ci sono modi inconsueti di perdere il marito. Capita anche Rose, rimasta inaspettatamente e improvvisamente vedova. Tutto sembra crollare. Attorno a lei, pronte a sostenerla e a confortarla, si stringono Jackie e Marcelle, amiche di vecchia data rimaste prematuramente vedove anche loro, finché l'entrata in scena di un quarto personaggio, dando il via a una serie di non sempre gradite sorprese, dimostra che le cose spesso non sono come sembrano. Le tre amiche per la pelle non condividono solo la vedovanza ma anche la doppia vita dei loro cari estinti, fatta di amanti, tradimenti e vizietti tenuti ben nascosti. Ma il clan non si abbatte, tra pianti, confidenze, tenerezze e risate ci regala una grande lezione di ottimismo, conducendoci verso un finale scoppiettante nello stile della più pura commedia francese.

