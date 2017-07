"Il Circo di Legno": lo show dei marionettisti di Praga al Rione Barche di Vicenza

GUIDA SPETTACOLI DI TEATRO E DANZA NEL VICENTINO PER IL WEEKEND 28 - 31 LUGLIO

Domenica alle 21.15 al Rione Barche di Vicenza andrà in scena lo spettacolo "Il Circo di Legno" a cura di "Karromato" con i "Marionettisti di Praga", diretti da Luis Montoto, per il festival di teatro urbano "S-Centrati 2017". Lo show dagli effetti speciali è un circo singolare, in cui acrobati, animali esotici e clown, tutti intagliati nel legno, popoleranno un teatrino d'epoca riccamente decorato. Adatto per i bambini e per tutte le età.

IL CIRCO DI LEGNO. Uno spettacolo, scritto da Pavla Srncova, con gli effetti speciali usati nell’epoca d’oro del teatro di figura in Europa. I marionettisti Pavla Srncova e Luis Montoto daranno vita ad un circo molto particolare, in cui i vari personaggi (intagliati in legno), popoleranno un teatro vintage costruito da Szilard Boraros, esibendosi in numeri pieni di energia, ritmo e immaginazione. Con grande attenzione alle fonti documentarie, lo spettacolo si ispira agli spettacoli di varietà, che nell’Europa del XIX secolo allietavano gli intermezzi delle rappresentazioni e attualizza un genere teatrale antico, emozionando e divertendo il pubblico senza bisogno di parole.

BIGLIETTI: 6 euro - Astracard Estate (4 ingressi a 20 euro), utilizzabile anche da più persone per lo stesso spettacolo. La partecipazione è a numero limitato, si consiglia la prenotazione.

INFORMAZIONI: Ufficio Teatro Astra Vicenza - Contrà Barche 55 - 0444.323725 - info@teatroastra.it - www.teatroastra.it

