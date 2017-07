"Il Bosco nel Bosco": teatro, danza e musica all'Oasi della Valletta del Silenzio

GUIDA AGLI SPETTACOLI DI TEATRO A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND

Per la rassegna "S-Centrati 2017", il festival del teatro urbano a Vicenza a cura de "La Piccionaia", domenica 23 luglio alle 19 nell'Oasi della Valletta del Silenzio a Vicenza verrà rappresentato lo spettacolo itinerante di teatro, danza e musica "Il Bosco nel Bosco". Tra gli alberi e le radure prenderà vita una performance artistica, dedicata a tutte le età e creata appositamente per l’Oasi con una serie di tappe affidate agli attori Carlo Presotto e Matteo Balbo, alla danzatrice Valentina Dal Mas e ai musicisti Alice Testa (voce), Riccardo Bertuzzi (chitarra) e Andrea Bevilacqua (contrabbasso). L'evento fa parte del calendario di "L'Estate a Vicenza 2017", promossa dall'assessorato alla crescita del comune di Vicenza. In caso di pioggia l'evento verrà rinviato.

IL BOSCO NEL BOSCO. Tra teatro, danza e musica, un racconto fatto di storie popolate dalle creature del bosco: la pietra bambina che si stacca dalla montagna, la gazza che si innamora di un raggio di sole, i geni degli alberi che si danno appuntamento nella grande foresta. Uno spettacolo che racconta le piccole metamorfosi, che fanno diventare grandi, liberamente ispirato a 4 opere letterarie: "ll segreto del bosco vecchio" di Dino Buzzati, "Storie del bosco antico" di Mauro Corona, "Uomini, boschi e api" di Mario Rigoni Stern e "La lingua degli uccelli" di Farid al-Din 'Attar.

OASI DELLA VALLETA DEL SILENZIO. Vicino al centro urbano in un’atmosfera lontana dal caos cittadino, sorge un'oasi, chiamata "Valetta del Silenzio", che sorge poco distante dalla Rotonda e da Villa Valmarana ai Nani. Un’area verde creata nel 1994 su iniziativa del comune di Vicenza all'interno di una vallata pianeggiante cinta dalle ultime propaggini settentrionali dei Colli Berici. Frutto di un progetto di riforestazione e riqualificazione ambientale per la conservazione e l'incremento della biodiversità, il luogo è un prezioso esempio di bosco planiziale.

BIGLIETTI: 6 euro. Astracard Estate 4 ingressi 20 euro utilizzabile anche da più persone per lo stesso spettacolo. La partecipazione è a numero limitato, si consiglia la prenotazione.

INFORMAZIONI: Ufficio Teatro Astra Vicenza - Contrà Barche 55 - 0444.323725 info@teatroastra.it - www.teatroastra.it

