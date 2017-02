"Il Bagno" con Stefania e Amanda Sandrelli al Remondini di Bassano del Grappa

Mercoledì 1 marzo alle 21 andrà in scena lo spettacolo "Il Bagno" di Astrid Veillon con Stefania e Amanda Sandrelli presso il Teatro Remondini di Bassano del Grappa in via Santissima Trinità 8/C per la stagione teatrale Città di Bassano 2016-2017 a cura del Teatro Stabile del Veneto. Regia: Gabriel Olivares. Adattamento: Beatriz Santana. Versione italiana: David Conati. Produzione: L'Isola Trovata. Attrici: Stefania Sandrelli, Amanda Sandrelli, Claudia Ferri, Ramona Fiorini, Serena Iansiti. Un mito assoluto dello spettacolo italiano come Stefania Sandrelli, affiancata dalla figlia Amanda e da altre tre interpreti, è la protagonista di questo bizzarro "vaudeville" ambientato in un bagno. E' qui che si ritrovano un gruppo di quarantenni riunite per festeggiare il compleanno di una di loro, in fuga dalla strabordante figura materma. Il testo è un gioco di seduzione, una metafora sulla vita, un lavoro di introspezione e soprattutto un'indagine sulle donne di oggi. Perchè il bagno è lo spazio dove ci si può sfogare, da soli o insieme, dove ci si può isolare per pochi minuti, dove si può urlare in silenzio o confessarsi la propria inadeguatezza. Uno spettacolo divertente e sincero, diretto con intelligenza da Gabriel Olivares, uno dei giovani registi più interessanti e prolifici della scena spagnola. Info: Ufficio 0424.519819 Preventita: Ufficio IAT 0424.519917.

ELENCO TEATRI