"Idomeneo" dal Metropolitan Opera House al Teatro Comunale di Vicenza

Martedì 28 marzo alle 19.30 presso la Sala del Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza in viale Mazzini 39 sarà proiettato in diretta il balletto "Idomeneo" dalla Metropolitan Opera House di New York nell'ambito della 10° stagione artistica (vedi programma). Musica Wolfgang Amadeus Mozart. Libretto Giambattista Varesco. Direttore d’orchestra James Levine. Regia Jean-Pierre Ponnelle. Cast danzatori con ruoli interpretati: Matthew Polenzani: Idomeneo - Alice Coote: Idamante - Nadine Sierra: Ilia - Elza van den Heever: Elettra - Alan Opie: Arbace. Programma: il primo capolavoro operistico di Mozart torna al Met nella produzione classica di Jean-Pierre Ponnelle, diretta da James Levine. L'eccellente ensemble comprende Matthew Polenzani nel ruolo del re lacerato dalla sua promessa di voto; mezzosoprano Alice Coote in pantaloni nel ruolo del nobile figlio Idamante; la soprano Nadine Sierra interpreta Ilia; e la soprano Elza van den Heever nel ruolo dell’instabile Elettra, che ama Idamante ai limiti della follia. Biglietti: intero a 12 euro e ridotto a 10 euro.

