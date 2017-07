"I Tre Porcellini" a Rossano Veneto: la celbre fiaba raccontata dal "Lupo Cattivo"

GUIDA AGLI SPETTACOLI DI TEATRO E DANZA NEL VICENTINO PER IL WEEKEND 21 - 23 LUGLIO

Venerdì 21 luglio alle 21.15 andrà in scena al Parco Sebellin di Rossano Veneto lo spettacolo "I Tre Porcellini" per i bambini dai 3 anni in sù (scuola dell’infanzia e primaria oltre alle famiglie) a cura della compagnia "Pandemonium Teatro" per la rassegna "OperaEstate Festival 2017". La rappresentazione di Tiziano Manzini è basata sulla celebre fiaba, raccontata dallo "sfortunato" Lupo Cattivo con Walter Maconi e Tiziano Manzini. Scene e luci Graziano Venturuzzo. Durata 55 minuti.

I TRE PORCELLINI. Tre fratellini vivevano insieme nel porcile di una fattoria con qualche problemino di spazi senza la possibilità vitale di poetersi esprimere. I protagonisti della vicenza tenteranno di “metter su casa”, lottando contro la voglia violenta e irrefrenabile di cosciotti e zamponi di maiale da parte del "Lupo", l’eternamente affamato. Uno spettacolo in bilico fra gioco e narrazione, fra paura e ironia, fra solide pareti e fantasmatiche evocazioni.

BIGLIETTI: 2.50 euro ridotto per bambini; 4.50 euro intero per adulti. In caso di maltempo l'evento si svolgerà al PalaBrunello.

CONTATTI: 0424.524214. Info: www.operaestate.it.

ELENCO TEATRI