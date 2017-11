"I Suoceri Albanesi" al Teatro Comunale di Lonigo

Prosa (abbonamento) - "I Suoceri Albanesi" di Gianni Clementi

Regia Claudio Boccaccini - Con Andrea Lolli, Silvia Brogi, Maurizio Pepe, Filippo Laganà, Elisabetta Clementi, Emanuela Rossi, Francesco Pannofino - Produzione Centro Servizi Teatrali

I Suoceri Albanesi. Una famiglia borghese: il padre è un consigliere comunale progressista, la madre è chef in carriera. La loro è un’esistenza “politically correct”, in cui, di giorno in giorno, cercano di trasmettere alla figlia sedicenne Camilla valori come la solidarietà e la fratellanza. Per la rottura di una tubatura, i coniugi chiamano una ditta di idraulici. Arrivano Igli e Lushan, albanesi, reduci da esperienze di viaggi su barconi e clandestinità, prima di aver trovato lavoro e ottenuto il permesso di soggiorno. Gli occhi di Camilla brillano di ammirazione per i due ragazzi, e non solo. Così, davanti a un possibile nuovo fidanzato albanese per la figlia, chi predica bene...

Due atti, durata 115’ compreso intervallo.

ELENCO TEATRI