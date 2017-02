"I Rusteghi" di Goldoni al Teatrino di Bertesina a Vicenza

Domenica 19 febbraio alle 16.30 andrà in scena lo spettacolo "I Rusteghi" di Carlo Goldoni a cura della compagnia "Semprepiuverde" con l'adattamento in due atti e la regia di Maria Grazia Milani presso il Teatrino di Bertesina a Vicenza in via San Cristoforo 27. La commedia, scritta nel 1760 a chiusura del carnevale, fu rappresentata per la prima volta al Teatro San Luca di Venezia nel febbraio dello stesso anno con il titolo provvisorio "La compagnia dei selvadeghi, o sia i Rusteghi". La storia racconta le vicende di una famiglia veneziana con la protagonista Lucietta, che vorrebbe maritarsi per staccarsi dall'autorità paterna. Ma il padre Lunardo aveva già combinato le sue nozze con il giovane Filippetto a insaputa della ragazza. Il desiderio di incontrarsi di persona tra i due sconosciuti prima di sposarsi metterà a rischio questo matrimonio combinato. Scenografie: "Amici per l'Arte". Costumi: Gilda Guiotto e Maria Maddalena. Tecnico luci: Lorenzo Riello. Coordinamento generale: Marcello De Boni. Personaggi e interpreti: Lucietta (Gilda Guiotto) - Maurizio (Maurizio Morelli) - Filipetto (Dino Valente) - Felicita (Adriana Corà) - Conte Riccardo (Lorenzo Frigiola) - Margarita (Marisa Girlanda) - Lunardo (Marcello De Boni) - Marina (Antonia Bianciardi) - Simon (Paride Frighetto) - Canciano (Giampietro Rigotto). Ingresso ad offerta libera. Il ricavato sarà devoluto alle popolazioni colpite dal terremoto nel Centro Italia in collaborazione con la Caritas di Vicenza.

