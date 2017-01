"I Racconti di Mamma Oca" al Teatro Astra di Vicenza

Martedì 4 e mercoledì 5 aprile alle 10 presso il Teatro Astra di Vicenza in contrà Bache 55 è in programma lo spettacolo "I Racconti di Mamma Oca" di Ezio Antonelli, Pietro Fenati e Elvira Mascanzoni a cura di "Ravenna Teatro/Drammatico Vegetale" per i bambini delle scuole d'infanzia. Regia di Pietro Fenati. Attori: Giuseppe Viroli, Elvira Mascanzoni. Scene e figure Elvira Mascanzoni, Pietro Fenati. Scene virtuali Ezio Antonelli, Matteo Semprini. Età consigliata 3-10 anni. Durata 50 minuti. Tecnica utilizzata: teatro d’attore e di figura. "Ma Mère l’Oye" è una suite di Maurice Ravel per pianoforte a quattro mani, in seguito trascritta anche per orchestra, ispirata ad illustrazioni tratte da libri di fiabe per l’infanzia dell’inizio del secolo scorso: La bella addormentata nel bosco, Pollicino, Laideronnette imperatrice delle pagode, La bella e la bestia, Il giardino fatato. In questo spettacolo quei disegni che hanno ispirato Ravel prendono vita dialogando con le note e con loro Pollicino, la bella addormentata e tutti gli altri piccoli protagonisti, evocano la poesia dell’infanzia. La principessina si punge e cade in un sonno fatato abitato da uccellini che inghiottono tracce di briciole di pane. Il sogno la conduce dalla piccola imperatrice delle pagode, dalla bella che danza con la bestia fino a quando un principe azzurro la risveglierà. Le parole, le note, le figure animate, le mani leggere degli attorianimatori tessono una favola semplice e allo stesso tempo ricca di profonde emozioni. Biglietti: 4.50 euro. Informazioni per le scuole e prenotazioni: Ufficio Teatro Astra - Sportello Scuola (Contrà Barche 55, Vicenza) - telefono 0444.323725 - info@teatroastra.it - www.teatroastra.it

ELENCO TEATRO