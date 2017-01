"I Quattro Moschettieri in America": prima regionale a Valdagno

Domenica 7 maggio alle ore 16 presso il Cortile di San Lorenzo a Valdagno in via San Lorenzo la compagnia "I Sacchi di Sabbia" presenterà lo spettacolo “I Quattro Moschettieri in America” in prima regionale per la rassegna "Finisterre 2016-2017" (vedi programma). La rappresentazione è ambientata nell'America degli anni Trenta, dove gli eroi del romanzo di Dumas si ritrovano ad inseguire tra gangster, pupi e sparatorie il sogno di una nuova grandezza, che solo il cinema potrà soddisfare. E' una piece teatrale, che si avvale di contaminazioni dal cinema di Billy Wilder ai esti di Jules Verne, passando per i moderni "graphic novel" con la complicità del pittore Guido Bartoli, chiamato ad illustrare il teatro-giocattolo, che costituirà il centro della scena. In perenne oscillazione tra tradizione e ricerca, tra comico e tragico, "I Sacchi di Sabbia" concretizza il proprio lavoro sul palcoscenico in un linguaggio tra le arti in luoghi performativi inconsueti con uno sguardo attento al territorio, dove lo spettacolo è posto. Ingresso a 5 euro.

