Sabato 4 novembre alle 20 nell'azienda Transit Farm a Fara Vicentino andraà in scena lo spettacolo "I Personaggi Mitici della Valle del Cion: Il Sanguanelo, le Anguane e l'Orco" per la rassegna "Spettacoli di Mistero 2017". Dopo la presentazione del festival a cura del presidente della Pro Loco di Fara Vicentino e delle autorità locali, ci sarà lo show con balletti in costume, musiche e rappresentazioni itineranti fino alle 22. Al termine della serata degustazione di prodotti tipici: pane cucinato nel forno a legna - "maroni" - "minestron coi fasoi". Biglietti: 5 euro - Info: prolocofara@yahoo.it - 338.5359739.

ELENCO TEATRI