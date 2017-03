"I Musicanti di Brema" al Cinema Teatro San Pietro di Montecchio Maggiore

In occasione della Festa del Papà, domenica 19 marzo alle 16 "Kosmocomico Teatro" metterà in scena lo spettacolo "I Musicanti di Brema" al Cinema Teatro di San Pietro di Montecchio Maggiore in via Matteotti 56 per la rassegna "Domeniche a Teatro" per bambini e famiglie, realizzata dall'Assessorato alla Cultura in collaborazione con Arteven, Regione del Veneto e Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Testo, regia, pupazzi e scenografie di Valentino Dragano; decorazioni sceniche di Silvia Vailati. Spettacolo di figura con pupazzi e musica dal vivo consigliato a partire dai 4 anni. Biglietto unico a 5 euro. Riduzioni: 4x3: se acquisti 3 biglietti il 4° è in omaggio. Info: Comune di Montecchio Maggiore - Ufficio Cultura 0444.705737 - www.arteven.it.

TRAMA DE "I MUSICANTI DI BREMA": un Asino che suona l'organetto, una Cane la grancassa, un Gatto l'ukulele, un Gallo la cornamusa nel magico paese di Brema, dove suonare, divertirsi e divertire è la felicità. La situazione cambierà quando dei briganti irromperanno improvvisamente sul palcoscenico. Uno spettacolo divertente, poetico ed evocativo tutto da ascoltare.

