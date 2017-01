"I Morti Non Pagano le Tasse!" al Teatro Cà Balbi di Vicenza

TUTTI GLI APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 16 AL 22 GENNAIO

Sabato 21 gennaio alle 21 al Teatro Ca' Balbi di Bertesinella a Vicenza in via Marco da Montegallo 4 (zona Cà Balbi) andrà in scena la commedia "I Morti Non Pagano le Tasse!", di Nicola Manzari, con la Compagnia Arcadia di Torri di Quartesolo. Adattamento e regia di Franco Picheo. Lo spettacolo è a cura degli Amici del Teatro Ca' Balbi Parrocchia di Bertesinella in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione del comune di Vicenza. Ingresso: intero 8 euro, ragazzi fino 14 anni 4 euro. Lo spettacolo sarà replicato sabato 28 gennaio. Per informazioni e prenotazioni: 0444.912779 - www.teatrocabalbi.com.

