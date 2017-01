"I Migliori Danni della Nostra Vita": Carlo e Giorgio al Comunale di Vicenza

Sabato 25 febbraio alle 20.45 presso la Sala del Ridotto al Teatro Comunale di Vicenza in viale Mazzini 39 è in programma lo spettacolo di cabaret "I Migliori Danni della Nostra Vita" con il duo comico Carlo & Giorgio per gli spettacoli "Fuori Abbonamento" della 10° stagione artistica. Testi e regia di Carlo D’Alpaos e Giorgio Pustetto. I comici veneziani Carlo & Giorgio cercheranno di capire se tutti noi siamo in grado di stare al passo con gli strumenti tecnologici, che costellano il nostro vivere quotidiano. "I Migliori Danni della Nostra Vita" è uno show di travolgente ironia, che racconta il rapporto problematico con la tecnologia. Biglietti Platea in prevendita: Intero a‬ 21.75 euro - Over 65 a‬ 19.50 euro - Under 30 a‬ 17.25 euro. Info: www.tcvi.it.

