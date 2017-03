"I Duellanti" con Alessio Boni e Marcello Prayer al Teatro Astra di Schio

Martedì 4 aprile alle ore 21 presso il Teatro Astra di Schio in via Battaglion Val Leogra 45 andrà in scena lo spettacolo "I Duellanti" di Joseph Conrad con Alessio Boni e Marcello Prayer per la rassegna "Schio Grande Teatro 2016-2017". Traduzione e adattamento Francesco Niccolini. Drammaturgia di Alessio Boni, Roberto Aldorasi, Marcello Prayer, Francesco Niccolini. Interpreti: Francesco Meoni - violoncellista Federica Vecchio - maestro d’armi Renzo Musumeci Greco. Regia Alessio Boni, Roberto Aldorasi. Produzione Federica Vincenti per Goldenart Production. La rappresentazione è la prima versione teatrale del romanzo di Conrad, portato alla ribalta dal cinema nel 1977 con quel piccolo capolavoro che è il film di Ridley Scott con Keith Carradine e Harvey Keitel: l’affresco di un mondo, quello della cavalleria e degli eserciti ottocenteschi, che da lì a breve sarebbe stato spazzato via dalle nuovi armi e dalle nuove logiche militari del Novecento. L’idea geniale su cui è costruito “The Duel” è che i due avversari non si fronteggiano sugli opposti versanti del campo di battaglia: sono ufficiali dello stesso esercito, la Grande Armée di Napoleone Bonaparte, Ussari per l’esattezza. Per motivi a tutti ignoti – e in realtà banalissimi, al punto da rasentare il ridicolo – inanellano sfide a duello che li accompagnano lungo le rispettive carriere, senza che nessuno sappia il perché di questo odio così profondo. E, proprio per il mistero che riescono a conservare, i due diventano famosissimi in tutto l’esercito napoleonico: non tanto e non solo per i meriti sui campi di battaglia di tutta Europa, quanto per la loro eroica fedeltà alla loro sfida reciproca, che li accompagnerà per vent’anni, fino al duello decisivo. Biglietti in prevendita on line sul circuito vivaticket: Platea intero 24.86 euro - Galleria intero 17.09 euro (www.vivaticket.it/index.php?nvpg[sell]&cmd=tabellaPrezzi&pcode=5474092&tcode=tl013212).

ELENCO TEATRI