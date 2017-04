"I Dream" al Teatro Mattarello di Arzignano

Venerdì 21 aprile alle 21 al Teatro Mattarello di Arzignano in corso Mazzini 22 andrà in scena lo spettacolo "I Dream" a cura della Compagnia Abbondanza-Bertoni per la rassegna "All You Can Act ByPass 2017". Lo show è poco meno di un’ora di performance mozzafiato, dove il filo conduttore è quello della memoria del corpo in una successione di sequenze visive, sonore e performative, dando vita cosciente ad un percorso esistenziale ed artistico. Interpreti: Michele Abbondanza. Spettacolo scritto da Michele Abbondanza e Antonella Bertoni con la collaborazione di Tommaso Monza. Luci: Andrea Gentili. Video: Tommaso Danza e Andrea Gentili. Consulenza drammaturgica: Bruno Stori. Durata 60' minuti. Anno di creazione: 2015. Biglietti: 12 euro. Info: www.abbondanzabertoni.it

