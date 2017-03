"I Brutti Anatroccoli" al Cinema San Pietro di Montecchio Maggiore

GLI APPUNTAMENTI A MONTECCHIO MAGGIORE DAL 3 AL 12 MARZO

Giovedì 9 marzo alle 9.30 la Compagnia Teatrale Stilema metterà in scena lo spettacolo "I Brutti Anatroccoli", liberamente ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen, di e con Silvano Antonelli presso il Cinema Teatro San Pietro di Montecchio Maggiore in via Matteotti 56. Collaborazione all’allestimento Talia Geninatti Chiolero. Tecnico luci e fonica Sasha Cavalli. Tra papere con gli occhiali, strumenti musicali, divertenti e poetiche suggestioni, lo spettacolo cerca di emozionare intorno all'idea che tutti, ma proprio tutti, possano cercare di rendere la propria debolezza una forza. Da qualsiasi punto si parta e in qualsiasi condizione ci si senta. Un modo per alzare gli occhi e guardare il grande cielo che ci circonda. Quel cielo nel quale la vita, qualunque vita, ci chiede di provare a volare. Per una bambina, per un bambino ogni attimo è la costruzione di un pezzo della propria identità. Il mondo è pieno di modelli e di stereotipi di efficienza e “bellezza” rispetto ai quali è facilissimo sentirsi a disagio. La fiaba di Andersen a cui il titolo si ispira è qui vista come un archetipo. Come un “classico” che tocca un argomento universale, che va ben oltre il tempo in cui la fiaba è stata scritta per parlare al presente. Per indagare un argoomento, che tocca nel profondo il destino di ogni bambino e di ogni persona. Spettacolo indicato per i bambini dai 3 ai 10 anni e per le scuole dell'infanzia e primarie.

