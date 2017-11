"I 4 Moschettieri in America" al Teatro Astra di Vicenza

Domenica 19 novembre alle 17 al Teatro Astra di Vicenza per "Famiglie a Teatro 20117/2018" la compagnia pisana dei "Sacchi di Sabbia" (Premio Speciale Ubu 2008 e Premio della Critica 2011) metterà in scena lo spettacolo "I 4 Moschettieri in America", dedicato al pubblico di tutte le età (dai 6 anni in sù), con la rivisitazione dei personaggi di Dumas catapultati nell’America degli anni. Una galleria di invenzioni sceniche, libri pop-up, teatro d’ombre, immagini tracciate dal vivo con la complicità del pittore Guido Bortoli, narrazioni in rima e soprattutto una trama esilarante. Un lavoro in cui convivono più piani di lettura rendendo l’intero spettacolo fruibile a una platea assolutamente trasversale e intergenerazionale.

Scritto da Giovanni Guerrieri e interpretato da Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri e Giulia Solano, la rappresentazione nasce inizialmente come radiodramma per Radio 3, prodotto in occasione dell’80° anniversario della messa in onda della prima puntanta de “I 4 moschettieri” di Angelo Nizza e Riccardo Morbelli, due giovani autori piemontesi che tennero in vita ininterrottamente per quattro anni le avventure dei moschettieri di Dumas.

Lo spettacolo è una riscrittura originale delle famose gesta di Athos, Porthos, Aramis e D’Artagnan con un'originale parodia in cui i protagonisti tra gangster, pupe e sparatorie inseguono il sogno di una nuova grandezza, che solo il cinema potrà soddisfare. Inaccettabile, per loro, che la società di massa americana faccia loro la festa, e così al cinema delle major che dapprima li ha rifiutati oppongono un esilarante pastiche che si avvale di una serie di contaminazioni, dal cinema di Billy Wilder ai testi di Jules Verne, fino al pop-up e alle moderne graphic novel.

L'evento fa parte del progetto del Teatro Astra curato da La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale per il Comune di Vicenza – Assessorato alla Crescita con il sostegno di MiBACT, Regione Veneto e Provincia di Vicenza.

Biglietti: intero 6.50 euro - ridotto 5 euro. Prevendite on-line su www.teatroastra.it e presso l’Ufficio Teatro Astra dal mercoledì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.45. Vendite al botteghino la domenica pomeriggio a partire dalle ore 16.

Info e prenotazioni: Ufficio Teatro Astra, Contrà Barche 55 - Vicenza - 0444.323725 - info@teatroastra.it - www.teatroastra.it

ELENCO TEATRI