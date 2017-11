"Hollywood: Come Nasce una Leggenda" al Teatro Mattarello di Arzignano

Mercoledì 15 novembre alle 21 andrà in scena lo spettacolo "Hollywood: Come Nasce una Leggenda" di Run Hutchinson con Paola Giannetti e gli attori Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti e Gigio Alberti per l'inaugurazione della 18° stagione di prosa al Teatro Mattarello di Arzignano. Adattamento e regia di Virginia. Il sogno americano Hollywood con la passione per il cinema e la sua potenza nella vita quotidiana tutti come un universo parallelo, dove chiunque può evadere dalla propria vita, perché è "l’unica vera macchina del tempo che sia mai stata inventata".

TRAMA. Hollywood, anno 1939. Siamo nell’ufficio del produttore David O. Selznick, che sta realizzando la più colossale opera cinematografica di tutti i tempi: "Via col Vento". Ma dopo oltre 2 anni di preparazione e 5 settimane di riprese già avviate, con i costi esorbitanti che lievitavano, con gli attori già sul set e con il suocero, George Mayer patron della MGM che lo caricava di pressioni, Selznick blocca tutto. Il film non gli piace, non sta venendo bene, la sceneggiatura di Sidney Howard è troppo lunga e il regista George Culor è troppo fiacco. Questo è l’antefatto ed è storia. Questo accadde veramente nella realtà e nella commedia di Hutchinson diventa l’occasione per momenti di comicità assoluta e di follia. Sullo sfondo c’è l’antisemitismo di cui Selznick è vittima pur facendo parte della buona società statunitense, che però non lo accetterà mai fino in fondo considerandolo comunque e sempre “l’ebreo”, mentre dall’Europa arriva l’eco del nazifascismo. E allora ci si accorge di quanto i caratteri di Rossella O’ Hara e di Selznick si somiglino e le loro storie si fondano: storie fatte di voglia di riscatto, di ribellione, di feroce determinazione a farcela a tutti i costi in un mondo ostile.

BIGLIETTI: Platea e gradinata centrale: Intero 24 euro - Ridotto 20 euro / Gradinata alta: Intero 18 euro - Ridotto 15 euro / Speciale Studenti: 12 euro (under 26).

PREVENDITE. Disponibili alla biglietteria del Teatro Mattarello sarà regolarmente aperta: martedì e mercoledì dalle17 alle 19.30 + sabato dalle 9 alle 13. Eventuali biglietti invenduti saranno acquistabili la sera stessa dello spettacolo dalle 20.30.

INFORMAZIONI: Theama Teatro - 0444.322525 - info@theama.it.

