"Hit" - Danza in Rete Festival al Teatro Comunale di Vicenza

Prosegue la programmazione di Danza in Rete Festival

il nuovo festival promosso dalla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza e dalla Fondazione Teatro Civico di Schio

Martedì 17 Aprile

HIT! - COLLETTIVO JENNIFER ROSA

concept e regia Jennifer rosa

performer Francesca Raineri

Programma

“HIT!” è un’originale performance - un solo - che trae ispirazione dalle canzoni al top delle classifiche musicali nella ricorrenza dei compleanni della performer, dalla sua nascita ad oggi. I successi, ascoltati e ballati da tutti, i tormentoni di una settimana o di una stagione, uno dietro l’altro, in fila, compleanno dopo compleanno.

Pezzi che le persone non scelgono ma che comunque le riguardano, una sorta di colonna sonora degli anni che scorrono, sonorità che cambiano, costumi che arrivano.

Sono pezzi che Francesca Raineri, l’interprete, si ritrova addosso, guazzabuglio in cui cadere senza decidere nulla, divertita, sgrammaticata, rocambolesca, stremata, rapita, suo malgrado, incalzata dal ritmo, tra anarchie di movimento e improbabili repertori, forse soltanto visti su youtube, forse soltanto immaginati.

JENNIFER ROSA

è un collettivo di ricerca in arte contemporanea attivo dal 2005, con sede attività nello spazio VOLL a Vicenza.

Al nucleo iniziale degli autori e performer provenienti essenzialmente dalla danza contemporanea – Chiara Bortoli, Francesca Raineri, Francesca Contrino, Vasco Manea, si uniscono Fiorenzo Zancan, videoartista, e Andrea Rosset, fotografo.

Il percorso creativo si articola nella direzione della performing art, della videoinstallazione e della fotografia.

Lontano dal racconto e dai modi del rituale teatrale, Jennifer rosa sceglie uno spazio estetico di confine, in bilico tra quotidiano e artificio, corpo e immagine, trasporto emozionale e lucido esercizio, un luogo di esperienza soggettiva osservato da un punto di vista quanto più possibile oggettivo, grazie alla costruzione di particolari setting o dispositivi.

Il lavoro del collettivo è stato presentato in festival, eventi ed esposizioni in Italia, Francia, Germania, Stati Uniti, Uruguay. La mostra “Impersonal Solo Show” a Laconia Gallery di Boston (settembre 2014) è stata recensita da Peter Kalb nella rivista Art in America.





FRANCESCA RAINERI

Risiede e lavora nel vicentino. Si diploma all’Accademia di Belle Arti di Venezia con Emilio Vedova, insegna al Liceo Artistico di Valdagno.

Dal ’96 lavora nella danza contemporanea; dal 2005 è con Jennifer rosa, partecipando a quasi tutti i suoi lavori, tra cui il solo “Off Shore Lato B” a Venezia Biennale Danza 2010.

Come autrice e interprete realizza alcune creazioni, intrecciando danza e arti visive: Biancargento (2002) e Annette (2005-9) assolo ispirato alle figure di Alberto Giacometti.

Annette è stato presentato al CSC di Bassano del Grappa in collaborazione con REV e Bassano Opera Estate, a “Comodamente” Festival Vittorio Veneto, alla Kunsthaus Tacheles di Berlino 2011, a Vicenza presso Teatro Bixio e in “Sguardi” festival 2014.

