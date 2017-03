Haru No Kaze: "Ātman" con la danza butoh al Teatro Comunale di Vicenza

In occasione di "Haru No Kaze: Vento di Primavera", il festival di cultura giapponese, sabato 25 marzo alle ore 20.45 presso il Teatro Comunale di Vicenza in viale Mazzini 39 andrà in scena lo spettacolo di "Danza Butoh" con musica dal vivo dal titolo "Ātman" a cura della Compagniakha insieme a Kea Tonetti e suoni di Tivitavi. Una performance, dove la danza e il suono attraversano un continuo stato di trasformazione: libero, vibrante e al contempo immobile e silenzioso respiro che si fa anima: "Ātman". Nel Butoh convivono il grottesco e il bello, ciò che spaventa e il poetico, l’erotico e l’austero, la saggezza della strada e lo spirituale. Oltre le forme sociali e della danza convenzionale, questo particolare ballo mette in atto una rivoluzione del corpo, che desidera riunirsi allo spirito. Numerosi gli altri eventi previsti nel weekend conclusivo di "Haru No Kaze" (vedi programma). Prevendita biglietti: 5 euro + d.p. - on line su www.tcvi.it - o biglietteria Teatro Comunale (orario di apertura al pubblico: dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 18.15. Servizio telefonico della biglietteria: 0444.324442 (attivo dal martedì al sabato dalle 16.00 alle 18.00).

(nella foto una rappresentazione di Danza Butoh a cura di una compagnia giapponese)

