"Hansel e Gretel: il Maleficio della Foresta Nera" al Teatro Comunale di Vicenza

Sabato 1 aprile (ore 21.00) e domenica 2 aprile (ore 15.00 e ore 18.30) torna il grande musical con “Hansel e Gretel e il Maleficio della Foresta Nera” con tre appuntamenti da non perdere al Teatro Comunale di Vicenza in viale Mazzini 39 nell'ambito della 10^ stagione artistica. Lo spettacolo di Antonio Lanzillotti e Luca Lovato, interpretato da "La Compagnia del Villaggio", mette in scena una fiaba del passato riletta con gli occhi del presente, ispirata alla famosissima favola dei fratelli Grimm. La storia è ambientata in un luogo, che perfettamente si presta all’immaginazione, la Foresta Nera, ed è rappresentata da situazioni nuove e personaggi pensati appositamente per arricchire di divertimento, magia ed emozioni, una favola che affronta il nemico di sempre, il Male. Un’occasione per rileggere le paure e gli insegnamenti che contano nella vita: un padre vittima di un incantesimo, un paesino colpito da una grave carestia, una famiglia che ritrova l’unità e la forza nell'amore, che li lega in un unico motto “insieme per mano”. La Compagnia del Villaggio si cimenta per la prima volta nella produzione di un musical interamente originale. Sono originali la riscrittura del testo, le musiche, liriche e, come sempre, la regia, la concezione e la realizzazione della scenografia, i costumi e l’architettura delle luci. Prezzi dei biglietti: Poltronissima a 28 euro + diritti di prevendita; Poltrona a 24 euro + diritti di prevendita; Ridotto (under 14 - over 65) a 15 euro + diritti di prevendita. L'evento è organizato da "Due Punti Eventi". Prevendite Teatro Comunale: Biglietteria 0444.324442 - Online su www.tcvi.it - Sportelli della Banca Popolare di Vicenza. Per informazioni: "Due Punti Eventi" 0445.360516 - eventi@due-punti.com.

