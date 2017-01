"Hanne Und Hans: Erinnern": la storia di Anna Frank a Malo

TUTTI GLI EVENTI DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA A VICENZA E PROVINCIA

In occasione della "Giornata della Memoria", giovedì 26 gennaio alle 20.30 si terrà lo spettacolo "Hanne Und Hans: Erinnern" a Malo presso la sala consiliare di via San Bernardino per ricordare le vittime della Shoah. "Erinnern" in tedesco significa ricordare, richiamare alla memoria. “Hanne und Hans: Erinnern” è per il titolo, che darà voce a due capolavori della letteratura tedesca: “Il Diario di Anna Frank” e “L'Amico Ritrovato”. Protagonista sarà il Gruppo del Leilo e in particolare le voci di Angelo Leilo e Fabiana Ceccon, che daranno vita alle parole dei testi insieme a momenti di musica dal vivo con la cantante lirica Lara Andriolo, registrazioni in lingua originale e filmati. “Il diario di Anna Frank” è universalmente noto, mentre è meno conosciuto “L’amico ritrovato” di Fred Uhlman, romanzo breve che racconta l’amicizia tra un ragazzino ebreo, di nome Hans Schwarz, e il coetaneo tedesco Konradin von Hohenfels. Il libro è ambientato durante la dittatura nazista in Germania (1933-1945) ed è ispirato alla vita dell’autore. Ingresso gratuito. Per informazioni: 0445.585211 - 0445.585293.

"Abbiamo deciso di ricordare le vittime della Shoah - sottolinea Roberto Sette, assessore alla cultura del comune di Malo - proponendo in occasione della Giornata della Memoria, una vera e propria performance, che pur non rappresentando una testimonianza diretta, dà voce a idee, pensieri, ricordi, che entrano a pieno titolo nelle “memorie” di quel tragico periodo".

