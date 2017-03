"Grisù, Giuseppe e Maria": commedia dialettale al Teatro Cà Balbi di Vicenza

GLI APPUNTAMENTI NEL CENTRO STORICO E NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 23 AL 30 MARZO

Sabato 25 marzo alle 21 al Teatro Cà Balbi di Bertesinella a Vicenza in via Marco Da Montegallo 4 andrà in scena lo spettacolo "Grisù, Giuseppe e Maria", una commedia dialettale di Gianni Clementi con la Compagnia "La Moscheta" di Colognola ai Colli (VR) e la regia di Daniele Marchesini. L'evento è a cura degli Amici del Teatro Cà Balbi parrocchia di Bertesinella in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Biglietti: intero 8 euro - ridotto 4 euro per i ragazzi fino 14 anni. Per informazioni: 0444.912779 - www.teatrocabalbi.com.

TRAMA: ambientata negli anni '50, la vicenda si svolge in una sagrestia della provincia veneta e vede per protagonista il parroco del paese Don Gino, alle prese con i piccoli e grandi problemi dei suoi compaesani. In particolare si troverà a dover trovare soluzione ai guai di due sorelle: Maria, moglie di un minatore emigrato in Belgio, a Marcinelle, e Teresa, che tutti conoscono come seria e illibata. Alla loro storia si intreccia quella di altri personaggi, tra i quali il fedifrago farmacista del paese e il sagrestano Berto, invalido e bizzarro, vera e propria croce del povero don Gino.

ELENCO TEATRI