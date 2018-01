"Grimilde 2018": la strega di Biancaneve nell'era dei social al Terzo Ponte

La Cattiva Grimilde al Terzo Ponte

La strega cattiva di Biancaneve nell’era dei Social, in crisi di identità. Come elaborare e dispensare cattiveria nel 2018, per una romantica e malvagia matrigna proveniente dal mondo delle fiabe, è francamente difficile intuirlo, ma con l’aiuto della tecnologia e della giusta ironia proveranno a rispondere Gli Scavalcamontagne con lo spettacolo “Grimilde 2018”, in scena mercoledì 17 gennaio, alle ore 21, al Terzo Ponte di Bassano del Grappa, in via della Ceramica 7.

Tratto dai testi di Stefano Benni, è l’esilarante sfogo della Regina Cattiva dei fratelli Grimm, interpretata da Alessandra Niero, che osserva la Società contemporanea con i suoi cambiamenti profondi e sempre più rapidi. L’appuntamento si inserisce all’interno di “Assaggi di Teatro” rassegna organizzata da Theama Teatro e Circolo Terzo Ponte.

2018: la società moderna è in continua evoluzione. Frenesia e uso smodato della tecnologia, tutto è concepito per accorciare i tempi e renderci la vita più facile. Ma è davvero così? Forse non per la più cattiva delle cattive, la perfida e terribile strega di Biancaneve.

Come se la passa Grimilde nel 2018? Male! La chirurgia plastica ha rimpiazzato le sue pozioni, le fabbriche fumano più del suo pentolone e il contadino si arrangia ad avvelenare le mele. Lo specchio? Lo specchio è stato sostituito dallo smartphone, basta un clic e si apre la gara di chi è più seguito e cliccato. Lo schermo è la superficie, su cui compare solo chi è più social, il resto non è interessante. Semplicemente non c’è. L’avanzare dei tempi ha reso Grimilde obsoleta sprofondandola in una terribile depressione. La società contemporanea riesce a superarla in cattiveria tanto da fare inorridire persino la più cattiva delle streghe cattive.

Biglietti unico: € 10 con Tessera ARCI (la tessera può essere richiesta la sera stessa) - I biglietti sono disponibili a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo presso la biglietteria del Terzo Ponte.

Per informazioni e prenotazioni: 0424 504042 - www.thefork.it