Gli Scavalcamontagne: "Convergenze: Ritmo del Suono e dell’Azione Scenica" al CSC

Dal 26 marzo al 4 giungno la compagnia "Gli Scavalcamontagne" presenta il laboratorio teatrale "Convergenze: Ritmo del Suono e dell’Azione Scenica" con 6 incontri domenicali al CSC Centro Stabile di Cultura a San Vito di Leguzzano in via Leogra 4. Un viaggio nel mondo del teatro attraverso l’uso degli strumenti espressivi del singolo, la presa di coscienza del movimento nello spazio e il lavoro in relazione con un gruppo. In particolare, il lavoro del laboratorio si basa sullo studio del ritmo e della coralità come elementi essenziali dell’azione scenica. Durante il seminario i partecipanti sotto la guida di un esperto musicista impareranno a sperimentare il ritmo con il corpo, con la voce, con gli oggetti e con gli strumenti percussivi allo scopo di trovare il proprio ritmo comune e civile. Il suono collettivo diviene così protagonista, capace di dar forma ad emozioni o di raccontare storie. in virtù di questa condivisione durante il laboratorio ci si dedicherà, quale confronto diretto con il pubblico, alla messa in scena di una breve restituzione finale, ispirata ai testi delle tragedie greche e/o shakespeariane.

IL RITMO E IL TEATRO: veloce, lento, galoppante, sincopato, irregolare, il ritmo segna il movimento. Cambia le melodie, rimescola le carte, definisce il tempo. La vita è questione di ritmo e il teatro, che rappresenta la vita, deve per forza avere a che fare con il ritmo. Se il ritmo è unico, anche la voce del gruppo è una sola. Nasce dal coro degli attori in scena. E si tratta dello stesso coro che è fondamento della tragedia greca, dove la coralità è intesa come sintonia, precisione del gesto, relazione: ogni attore si sente parte fondamentale di un ingranaggio perfetto e tutti lavorano perché il meccanismo non si inceppi. L’obiettivo non è quello di creare degli attori bravi, ma di formare degli attori consapevoli delle proprie potenzialità espressive e del proprio lavoro di squadra.

LABORATORIO: è rivolto agli adulti dai 18 ai 100 anni, per chi vuole approcciarsi al teatro per la prima volta o per chi vuole approfondire la materia. Le lezioni saranno condotte dai formatori della compagnia teatrale “Gli Scavalcamontagne”: il percussionista Luca Nardon, il musicista e attore Nicola Caruso e le attrici Alessandra Niero e Sara Tamburello.

PROGRAMMA: sarà diviso in sei incontri la domenica mattina dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 13.30 nei seguenti giorni:

Domenica 26 marzo - Domenica 9 e Domenica 23 aprile - Domenica 7 e Domenica 21 maggio - Domenica 4 giugno



ISCRIZIONI E COSTI: iscrizioni fino a sabato 18 marzo via e-mail o telefono. Costo: 200 euro a testa + 5 euro tessera CSC + 5.50 euro tessera Scavalcamontagne. Numero max partecipanti: 20. Contatti: gliscavalcamontagne.ct@gmail.com - 345.4558459 - www.facebook.com/gliscavalcamontagne/

