"Gli Innamorati" di Carlo Goldoni a Creazzo

Sarà la commedia di Carlo Goldoni "Gli Innamorati" lo spettacolo in scena sabato 11 novembre a Creazzo. Dopo il tutto esaurito alla prima rappresentazione, la rassegna "Luci in sSena-Creazzo a Teatro" prosegue con il capolavoro del commediografo veneziano, che sarà interpretato dalla compagnia Teatro Bresci.

La nota commedia goldoniana narra dell’amore fra la giovane Eugenia Ridolfi, erede di una famiglia in rovina, con Fulgenzio, un giovane educato e ricco. I due ragazzi sono innamoratissimi l’uno dell’altra, ma la relazione è tormentata, a causa dell’impulsività di lui e, soprattutto, della gelosia di lei. Dietro alla frizzante vicenda amorosa, come sempre accade nelle opere del Goldoni, emerge la critica ad un mondo in profonda crisi che si aggrappa ad ogni “infingimento” per non guardare alla realtà. Si finge di avere ciò che non si ha, di essere ciò che non si è più. Non ci sono genitori negli Innamorati: i giovani hanno perso la bussola e si dibattono come insetti notturni intorno a una lampada alla ricerca di un’identità che li illumini, li contenga e li guidi.

Nella versione curata dal Teatro Bresci è bandito il superfluo, l’ornamento: in scena c’è un mondo virtuale, pignorato, ridotto all’osso, un conto alla rovescia in attesa di un futuro che (allora come oggi) non sembra avere molta consistenza. Un esperimento in vitro al vetriolo, satirico e psicoanalitico in un cui protagonisti sono gli attori che, necessariamente, si mettono e ci mettono a nudo. La regia è firmata da Giorgio Sangati, giovane regista veneto chiamato di recente a lavorare per il Piccolo Teatro di Milano. Appuntamento come sempre alle 21 all’Auditorium Manzoni.



Biglietti: intero a 8 euro; ridotto a 6 euro (per i ragazzi under 12 e i possessori di Carta60). Informazioni sul sito internet del Gruppo Panta Rei: www.gruppopantarei.it. Prenotazioni: 0424.572042 - 340.7854728 - info@gruppopantarei.it. L'evento è inserito nella rassegna "Luci in Scena - Creazzo a Teatro", organizzata dal Comune di Creazzo in collaborazione con il Gruppo Panta Rei.

