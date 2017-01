"Gli Equilibristi": la scuola di ieri e di oggi al Teatro Astra di Vicenza

Giovedì 23 marzo alle 9.30 è in programma lo spettacolo "Gli Equilibristi" a cura del "Teatro dell'Argine" per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado presso il Teatro Astra di Vicenza in contrà Barche 55. Testi: Giulio D’Amico, Pietro Florida, Valentina Kastlunger, Andrea Paolucci. Attori: Caterina Bartoletti, Lorenza Cimmino, Giovanni Malaguti, Ida Strizzi. Coreografie Mario Coccetti. Durata 60 minuti circa. Tecnica utilizzata teatro d’attore. Trama: un turbinio di situazioni e di gag sulla scuola di ieri e su quella di oggi, dei secchioni e dei bocciati, delle merendine flosce e delle prof vampiro. Uno spettacolo che racconta, dal punto di vista di 4 adolescenti, un universo fatto di emozioni vissute all’eccesso, un mondo dove “o tutto o niente”, un mondo dove se detesti il tuo sedere lo copri con sette maglioni. A questa età è così fino in fondo senza mezze misure e sempre sul filo "in equilibrio". Uno spettacolo fatto soprattutto di visioni, un mosaico di codici teatrali diversi, alla ricerca di un linguaggio capace di rendere il paradosso tra la leggerezza e l’intensità, l’inconsapevolezza e la problematicità con cui vengono vissuti i piccoli drammi quotidiani che segnano il percorso di una crescita. Biglietti: 4.50 euro. Informazioni per le scuole e prenotazioni: Ufficio Teatro Astra - Sportello Scuola (Contrà Barche 55, Vicenza) - telefono 0444.323725 - info@teatroastra.it - www.teatroastra.it

