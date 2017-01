"Girotondo" per le scuole dell'infanzia al Teatro Astra di Vicenza

Mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 febbraio 2017 sempre alle ore 10 presso il Teatro Astra di Vicenza in contrà Barche 55 andrà in scena lo spettacolo "Girotondo" di Andrea Buzzetti e Bruno Cappagli per le scuole dell'infanzia a cura della compagnia "La Baracca/Testoni Ragazzi". Regia di Andrea Buzzetti e Bruno Cappagli con Carlotta Zini e Luciano Cendou. Età consigliata 3-7 anni. Spettacolo a numero chiuso. Durata 50 minuti. Tecnica utilizzata: teatro d’attore. Trama dello spettacolo: andare, camminare, girare e scoprire. Giro giro tondo intorno a un tondo. Girare e trovare la notte e il giorno. Giro giro tondo e due viaggiatori curiosi girano intorno e scoprono mondi sospesi e mondi luminosi. Mondi che girando ti portano la notte e il giorno, mondi piccoli che diventano grandi. Mondi di sguardi e di giochi. "Girotondo" è uno spettacolo di movimenti circolari, in continua trasformazione, di musiche e immagini magiche e giocose, un viaggio per occhi stupiti e curiosi. Un viaggio che gira per mondi sospesi da osservare tutti giù per terra e con il naso per aria. Biglietti: 4.50 euro. Informazioni e prenotazioni: Ufficio Teatro Astra Vicenza in contrà Barche 55 - Sportello Teatro Scuola dal martedì al venerdì 10-13 e 15-17.45 - telefono 0444.323725 - info@teatroastra.it - www.teatroastra.it.

