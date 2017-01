"Gianburrasca" di Fondaziona Aida e Glossa Teatro a Brendola

PONTE DELL'EPIFANIA: GLI APPUNTAMENTI NEL VICENTINO

TUTTI GLI EVENTI DELL'EPIFANIA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Venerdì 6 gennaio alle 16 presso la Sala della Comunità a Vò di Brendola in via Carbonara 28 andrà in scena lo spettacolo "Gianburrasca", tratto dall'omonimo romanzo di VaMba (Luigi Bertelli) a cura di Fondazione Aida Verona e Glossa Teatro per la 26^ edizione di "Porta il Papà a Teatro". Il protagonista Giannino Stoppani "Gianburrasca" combina tanti guai non perché è cattivo, ma perché è un curioso, nel senso più positivo del termine, perché vuole il bene suo, ma soprattutto quello degli altri, perché è un bambino aperto al mondo e perché, come tutti i bambini, ha un forte senso della giustizia. Un diario pieno di pagine bianche è il regalo che Giannino Stoppani riceve il mercoledì 20 settembre 1905 in occasione del suo nono compleanno: il celebre "Giornalino di Gianburrasca" da riempire di fatti e di misfatti. Questa rappresentazione tiene conto non solo del romanzo di Vamba, ma anche della storica edizione televisiva, che la RAI produsse nel 1964 con la regia di Lina Wertmuller. Vengono riprese alcune musiche e canzoni verso una versione teatrale completamente nuova, che ha il sapore della favola antica, ma che può parlare al bambino e all’adulto contemoraneo. Attori: Andrea Dellai, Silvia Rizzi, Jacopo Zera. Regia: Pino Costalunga. Testo: Pino Loperfido e Pino Costalunga. Scene: Andrea Coppi, Guglielmo Avesani. Costumi: Antonia Munaretti. Musiche: Rudy Parisi con la collaborazione di Scuola Musicale Smag. Produzione di Associazione A.T.T.T. e Fondazione Aida con la collaborazione di SMAG e Trentino Book Festival insieme al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. Prezzi: 5 euro intero e 4 euro ridotto per i ragazzi fino a 14 anni. Per informazioni e prentazioni biglietti: 0444.401132 - info@saladellacomunita.com - www.saladellacomunita.com.

ELENCO TEATRO