"Fumo Nei Oci": teatro dialettale all'Auditorium di Chiuppano

Sabato 11 marzo alle 20.45 andrà in scena lo spettacolo "Fumo Nei Oci" di Faelo e Romano nella versione dialettale di Gastone Dalla Via con la Compagnia "El Salbanelo" di Tonezza del Cimone per il secondo appuntamento con la XXVIII Rassegna "Invito a Teatro" all'Auditorium di Chiuppano in via Amabile Peguri 11. La commedia brillante racconta la storia della signora Teresa Brandolini, che vuole dimostrare alla vicina di casa uno status sociale superiore a quello realmente goduto. Tutto ciò trascinerà l'intera famiglia in una serie di ridicole e paradossali finzioni, producendo situazioni comiche e colpi di scena, che coinvolgeranno un ladro particolare, due nonni rimbambiti, militari in cerca della cameriera e molto altro. La rappresentazione punta a far riflettere sullo stile di vita moderno, volto all'apparire e meno al proprio essere. La morale sarà affidata al capofamiglia, che conserverà sempre fermezza e lucidità per ribadire i propri valori della vita. Biglietti: 6 euro intero - 4 euro ridotto (ragazzi dai 6 ai 14 anni). Per informazioni e prevendite: Biblioteca Comunale 0445.892972 - biblioteca@comune.chiuppano.vi.it - www.comune.chiuppano.vi.it.

ELENCO TEATRI