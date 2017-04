"Full Monthy": commedia sexy al Teatro Sant'Antonio di Montecchio Maggiore

Sabato 8 aprile alle 21 al Teatro Sant' Antonio di Montecchio Maggiore in via Pieve 6 andrà in scena lo spettacolo "Full Monthy" a cura della compagnia "Tiraca" con la regia di Michela Ottolini. È una commedia, in cui agiscono personaggi squattrinati e disoccupati alle prese con il problema di pagare il mantenimento alle ex-mogli. Decidono di inventarsi una soluzione drastica per fare soldi e tirarsi fuori dal problema. Faranno gli spogliarellisti, allestendo uno spettacolo incredibile, divertente e sexy. L'evento è organizzato da "Tean For Children Onlus" con il patrocinio del comune di Montecchio Maggiore. Ingresso gratuito.

