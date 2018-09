Fita Veneto “Open Day”: porte aperte e una conversazione sul repertorio

Giovedì 27 settembre dalle 18.30 alle 20 porte aperte nella sede regionale della Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita) del Veneto, attiva a Vicenza, in stradella delle Barche, 7.

Appassionati di teatro, compagnie iscritte, gruppi interessati a costituirsi come tali aderendo alla Federazione, leader nel settore in Italia con oltre 1500 compagnie aderenti e più di 25mila tesserati: tutti sono invitati all’“Open Day”, che rientra anche nella “Festa Nazionale del Teatro”, super-cartellone di eventi che, tra settembre e ottobre, coinvolgeranno comitati e compagnie Fita di tutta Italia.

Oltre a mettere a disposizione informazioni sui servizi per i soci, in occasione dell’appuntamento Fita Veneto proporrà anche un’anticipazione di quello che sarà il tema del suo prossimo congresso regionale, atteso al Teatro dei Filodrammatici di Este domenica 7 ottobre alle 10: si parlerà infatti di scelte di repertorio, tra impegno e leggerezza, domandandosi in particolare se questi due aspetti possano coesistere.

Ad animare la conversazione saranno il presidente Fita Veneto Mauro Dalla Villa, il vicepresidente nazionale della Federazione Aldo Zordan e la giornalista Alessandra Agosti. Ingresso libero. Informazioni allo 0444 324907, dal lunedì al venerdì al mattino.