"Fish and Bubbles": show di teatro e bolle di sapone a Vicenza

GUIDA AGLI SPETTACOLI DI TEATRO A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND

Per la rassegna "S-Centrati 2017", il festival del teatro urbano a Vicenza a cura de "La Piccionaia", sabato 22 luglio alle 21.15 ci sarà lo spettacolo di teatro e bolle di sapone "Fish & Bubbles" di e con l'artista circense/clown Michele Cafaggi nel giardino della Chiesa di San Giorgio Martire ai Ferrovieri in via A. Fusinato 115 tra il fiume Retrone e le pendici del monte Berico. Regia Ted Luminarc. L'evento fa parte del calendario di "L'Estate a Vicenza 2017", promossa dall'assessorato alla crescita del comune di Vicenza. In caso di pioggia l'evento si svolgerà al Teatro Astra.

FISH AND BUBBLES. In questo show, replicato in mezza Europa e perfino in Giappone, l’artista si calerà nei panni di un buffo pescatore della domenica perseguitato da una nuvoletta dispettosa che lo innaffia ovunque vada. Ma non c'è nulla da temere: lui è fatto di sapone, i suoi pensieri sono bollicine colorate e per lui la pioggia è una ghiotta occasione per mostrare a tutti i suoi giochi preferiti.

L'ARTISTA CIRCENSE MICHELE CAFAGGI. Primo in Italia a creare, nei primi anni ‘90, uno spettacolo intero dedicato alle bolle di sapone, Michele Cafaggi porterà in scena l’incanto della sua arte tra teatro, arti circensi, mimo e clownerie. E' stato vincitore del Premio Nazionale Franco Enriques 2016 per "i suoi spettacoli sempre raffinati, estasianti, coinvolgenti, frutto di una ricerca profonda e di una maturità mimico- attoriale".

BIGLIETTI: 6 euro. Astracard Estate 4 ingressi 20 euro utilizzabile anche da più persone per lo stesso spettacolo. La partecipazione è a numero limitato, si consiglia la prenotazione.

INFORMAZIONI: Ufficio Teatro Astra Vicenza - Contrà Barche 55 - 0444.323725 info@teatroastra.it - www.teatroastra.it

ELENCO TEATRI