Finisterre: "Ballroom" con Chiara Frigo al Circolo Ruetta di Valdagno

Domenica 26 marzo alle ore 18 e in replica alle ore 20 è in programma lo spettacolo "Ballroom", una performance "site specific", che si ispira al mondo delle milonghe e al celebre film "Le Bal" di Ettore Scola, con la coreografa e performer Chiara Frigo presso il Circolo Ruetta di Valdagno in via Ruetta 16 nell'ambito della rassegna teatrale "Finisterre 2016-2017" (vedi programma). "Ballroom" è un progetto speciale di Chiara Frigo, una produzione "Act Your Age", prodotto e sostenuto da CSC Bassano, Nederlandse Dansdagen (NL), Dance House Lemesos (Cyprus) in collaborazione con Gender Bender e in collaborazione con Laminarie / DOM la cupola del Pilastro e Danza Urbana. La scena viene ripresa dal celebre film "Le Bal" di Ettore Scola, in cui la sala da ballo è un contenitore della memoria in cui confluiscono amori e passioni, sguardi e desideri. Incorniciata da un rettangolo di sedie, l’azione prevede il coinvolgimento di alcuni spettatori che, seduti accanto ai performer, formano coppie in cui “l’altro” cambia incessantemente e senza distinzione di sesso, arricchendo così l’atmosfera dei balli da sala con elementi pop e contemporanei come i richiami allo "speed dating".

Chiara Frigo: coreografa e perfomer nell'ambito della danza contemporanea e della performing art. Laureata in biologia molecolare, nel 2006 la sua prima creazione Corpo in Doppia Elica vince il terzo premio al Festival Choreographers Miniatures di Belgrado. Vince il premio GD’A Veneto con Takeya, selezionato all’interno di Anticorpi XL e del network europeo Aerowaves e presentato in più di 50 città. Nel 2009 partecipa a Choreoroam, progetto di ricerca coreografica sostenuto da Operaestate Festival Veneto e altre cinque realtà europee. Dal 2010 è impegnata in progetti internazionali nati da collaborazioni tra Operaestate Festival Veneto, SNDO di Amsterdam, Circuit Est di Montreal, Dance Center di Vancouver e il Creative Forum di Alessandria d’Egitto. Nel 2011 vince il bando Residences 2011 de La Caldera (Barcellona) con "Suite-Hope", che viene anche scelto assieme ad altri quattro lavori per rappresentare l'Italia al Fringe Festival di Edimburgo 2012. When We Were Old, una collaborazione internazionale con il coreografo canadese Emmanuel Jouthe, debutta al Festival Tangente di Montreal, e presenta la prima europea a Romaeuropa Festival DNA. Al momento è impegnata in Ballroom e West End, due lavori realizzati nell’ambito del progetto europeo Act Your Age.

ELENCO TEATRO