"Filo Spinato nel Cuore" al Sacrario Militare di Asiago: 3 spettacoli sulla Grande Guerra

Il Sacrario Militare di Asiago dal 3 al 6 agosto sarà il palcoscenico naturale della rappresentazione "Filo Spinato nel Cuore" a cura del gruppo teatrale "Il Canovaccio" in occasione delle celebrazioni per il Centenario della Grande Guerra. Per la prima volta in assoluto, un’opera teatrale andrà in scena proprio nei pressi del celebre Monumento ai Caduti nell’ambito dell’evento “Asiago: conoscere, ricordare e tramandare”. Sono previste escursioni al Monte Zebio (sabato mattina), funzioni religiose con la commemorazione dei soldati vittime del conflitto, concerti in piazza Il Risorgimento (sabato e domenica pomeriggio) e incontri culturali al Teatro Millepini.

3 SERATE IN REPLICA PER IL CENTENARIO. La rappresentazione sarà in replica per 3 serate consecutive da venerdì a domenica sempre alle 20.45 oltre alla presentazione della manifestazione giovedì alle 17 in piazza Il Risorgimento (in caso di maltempo al Teatro Millepini). Quattro giorni per “conoscere, ricordare, tramandare” gli avvenimenti, gli uomini e il significato della Prima Guerra Mondiale, di cui ricorrono le commemorazioni per i cento anni trascorsi dal conflitto.

PROGETTO STORICO-CULTURALE. Nel primo fine settimana di agosto, il comune di Asiago - in collaborazione con il Comando Forze Operative Nord dell'Esercito Italiano - ha organizzato spettacoli e conferenze per stimolare la riflessione sul primo conflitto mondiale, proprio nelle zone dell’Altipiano, teatro di battaglie storiche e decisive per le sorti del Popolo Italiano.

FILO SPINATO NEL CUORE: COMMEMORAZIONE DEI CADUTI. L’approccio innovativo del progetto, che rappresenta una novità assoluta rispetto ai classici eventi celebrativi, permetterà di “entrare” nel vissuto dei soldati e del territorio, facendone rivivere la storia da una prospettiva “altra” che, oltre a rappresentare un fortissimo elemento di crescita, avrà un profondo potere socio-culturale, anche grazie all’allestimento dello spettacolo teatrale “Filo spinato nel cuore”.

VISITE GUIDATE ALL'OSSARIO E ALLE TRINCEE. Sarà inoltre possibile visitare l’Ossario ed il percorso delle trincee, accompagnati dalle guide delle varie associazioni tra cui: Amici del Museo Storico della Terza Armata, FASI, Guide dell'Altopiano e Rievocatori storici “Per non dimenticare”, autentici testimoni della storia presente.

ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO QUI SOTTO NELLA LOCANDINA:

ELENCO TEATRI

Gallery