"Fiabe in Musica" - 3 spettacoli alla Sala del ridotto

Tre gli spettacoli sul tema "Fiabe in Musica" che avranno luogo nelle domeniche di 18 e 25 Marzo, e domenica 22 Aprile 2018, alla Sala del ridotto del Teatro Comunale di Vicenza

Le galline pensierose e altri animali

domenica 18 marzo 2018, ore 17

con Dario Cantarelli

e il Gruppo strumentale BRS del Conservatorio di Vicenza

Percussioni, fisarmoniche, strumenti a fiato e ad arco sono i protagonisti di un melologo che ha per protagoniste simpatiche galline di tutti i tipi. C'è quella sportiva, la bergamasca, la svizzera e ancora l'immancabile gallina dalle uova d'oro, quella megalomane e quella visionaria. E che ne dite della gallina ingegnosa, della gallina filosofa e della gallina... mafiosa? Uno spettacolo con l'attivo coinvolgimento dei bimbi presenti in sala.

Strappatempo

domenica 25 marzo 2018, ore 17

con Giorgia Antonelli

Milano Saxophone Quartet e Stolfo Fent

In un futuro non così tanto lontano, lo scontro tra il suono accelerato della tecnologica Città di Vetro e il suono profondo della primitiva Città Nera ha strappato il tempo, che ora si tratta di ricucire attingendo alle immortali melodie di Mozart e Rossini, ma anche alla musica rock. Un viaggio per riscoprire l'universalità e l'immediatezza della musica di ogni tempo per ritrovare, tutti assieme, un tempo dedicato all'ascolto.

Il pifferaio magico

domenica 22 aprile 2018, ore 17

con Lorenzo Meneghetti

e Musicalborgo Suzuki Orchestra

La celebre leggenda tedesca del Pifferaio di Hamelin in una nuova rilettura. Tutti i bambini del ridente paesino suonano uno strumento musicale. Quando i roditori invadono Hamelin, ecco che si fa vivo uno strano personaggio che si propone di risolvere la questione. In realtà si tratta di una figura malvagia che tenterà di rapire i bambini, ma per fortuna sarà grazie alla Musica che si riuscirà a ristabilire il giusto ordine delle cose.

info su : https://toptix4.mioticket.it/TCVI/it-CH/categories/fiabe%20in%20musica/2