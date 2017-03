Festa del Popolo Veneto: "El Moroso Dela Nona" al Teatro Mattarello di Arzignano

In occasione della "Festa del Popolo Veneto", istituita dalla Regione Veneto come tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico-culturale del Veneto con legge regionale n.8/art.5 del 13 aprile 2007, sabato 25 marzo alle 21 andrà in scena lo spettacolo "El Moroso Dela Nona" di Giacinto Gallina con "Theama Teatro" al Teatro Mattarello di Arzignano in corso Mazzini 22. Il classico del teatro veneto in dialetto ha come sfondo una Venezia fre­netica, che aspetta con ansia lo svolgersi della regata storica. In questo fondamenta­le momento dell’anno la famiglia Spesema si prepara a presentare in gara il rampollo di casa, il gondoliere Nane. Negli episodi spassosi che compongono le giornate che precedono la regata si inserisce in modo fortuito la comparsa di un vecchio mer­cante, Bortolo Gavagni, che si scoprirà es­sere il vecchio ”moroso” di nonna Rosa, l’an­ziana padrona di casa. Fra equivoci, colpi di scena e intrighi, dovuti alla misteriosa scomparsa di un portafogli, la vicenda giungerà al più classico dei lieto fine, premiando tutti i personaggi con un giusto riconoscimento. Ingresso gratuito.

