Famiglie a Teatro | Racconto alla rovescia

Racconto alla rovescia

Claudio Milani al Teatro Astra di Vicenza

Organizzato da Teatro Astra e LaPiccionaia



Perché fai un conto alla rovescia?Lo faccio per fare un tuffo nel mare, per partire in una gara di corsa, per spegnere le candeline sulla torta, per stappare lo spumante a fine anno, perché ho finito di aspettare.

Il conto alla rovescia è la fine di un’attesa. L’attesa è tutta la vita che c’è tra un conto alla rovescia e l’altro. Il Racconto alla Rovescia è un conto alla rovescia, metafora del tempo che scorre e scandisce la vita in desideri e appuntamenti importanti