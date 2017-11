Famiglie a Teatro: "Gnomi" all'Astra di Vicenza

Domenica 3 dicembre alle 17 al Teatro Astra di Vicenza andrà in scena lo spettacolo "Gnomi", dedicato alle mitologiche creature dei boschi, a cura della compagnia La Baracca - Testoni Ragazzi per la rassegna "Famiglie a Teatro 17/18", curata da La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale per l'assessorato comunale alla crescita con il sostegno di MiBACT, Regione Veneto e Provincia di Vicenza. La rappresentazione racconta di un tempo, in cui le acque erano pure e le foreste vergini, e spiega come oggi l’inquinamento abbia costretto gli gnomi a nascondersi. Spettacolo consigliato a partire dai 3 anni in sù.

Scritto e diretto da Bruno Cappagli, lo spettacolo vede in scena Giovanni Boccomino, Luciano Cendou, Daniela Micioni e Fabio Galanti nei panni di quelle piccole creature dei boschi che un tempo circolavano liberamente tra gli uomini e il cui giudizio ne influenzava la vita e le scelte in un’epoca dal cielo pieno di uccelli, stelle, farfalle, libellule e nient’altro. Il silenzio era davvero silenzio. Da allora, da quando i boschi si sono riempiti di lattine e l’erba è diventata di plastica, da quando il cielo è pieno di strane luci e di onde, che disturbano la quiete, gli gnomi si sono ritirati in angoli segreti per tenersi ben lontani dalla vista degli umani. Per questo oggi sono in pochi a credere nella loro esistenza e nessuno si aspetta più di incontrarne uno, ma nei tempi antichi erano membri ben accetti nella società.

Biglietti: intero 6.50 euro - ridotto 5 euro. Prevendite on-line su www.teatroastra.it e presso l’Ufficio Teatro Astra dal mercoledì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.45. Vendite al botteghino la domenica pomeriggio a partire dalle ore 16.

A disposizione del pubblico il parcheggio gratuito del Circolo Tennis Palladio 98 con capienza limitata. Per altri parcheggi limitrofi, consultare il sito: www.aimmobilita.it/it/mobilita/auto.

Info e prenotazioni: Ufficio Teatro Astra - Vicenza - Contrà Barche 55 - telefono 0444.323725 - info@teatroastra.it - www.teatroastra.it

