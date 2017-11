FabbricaTeatro con "People/Persone": prove gratuite per bambini, ragazzi e adulti

Giovedì 9 e venerdì 10 novembre al Teatro Astra di Vicenza in contrà Barche 55 "La Piccionaia" organizza "People/Persone" con lezioni di prova gratuite (su prenotazione) per bambini, ragazzi, giovani e adulti nell'ambito il laboratorio sperimentale "FabbricaTeatro 2017-2018". Si raccoglieranno biografie e storie di vita su persone conosciute o che si volevano conoscere, di cui si è sempre sentito parlare oppure mai. Un progetto di ricerca e condivisione di mappe di esistenze speciali da diventare drammaturgie e messa in scena.

PEOPLE/PERSONE. Esperienze di teatro per bambini, ragazzi, giovani, adulti con direzione artistica di Ketti Grunchi. Fabbricateatro è il laboratorio teatrale de La Piccionaia, che offre proposte specifiche dedicate alle diverse fasce d’età. Il progetto 2017/18 si intitola "People/Persone".

PROGRAMMA ORARI:

Giovedì 9 novembre

ore 18.30 - ragazzi (11-13 anni)

ore 20 - adulti

Venerdì 10 novembre: ore 17 - bambini (3-5 anni)

ore 18 - bambini (6-10 anni)

ore 18 - giovani (dai 14 anni)

INFORMAZIONI: www.teatroastra.it - Ufficio Teatro Astra - Vicenza - contrà Barche 55, Vicenza (di fronte al teatro)

PRENOTAZIONI: 0444 323725 - info@teatroastra.it.

