"Fa'Afanine": spettacolo con videoproiezioni al Teatro Astra di Vicenza

Martedì 7 marzo alle 9.30 presso il Teatro Astra di Vicenza in contrà Barche 55 è in calendario lo spettacolo "Fa'Afanine" di Giuliano Scarpinato a cura della compagnia "CSS" per i bambini delle scuole primarie. Testo e regia: Giuliano Scarpinato con Michele Defirolamo. In video: Giuliano Scarpinato e Gioia Salvatori. Visual media: Daniele Salaris Video Stille. Età consigliata 6-11 anni. Durata 55 minuti. Tecnica utilizzata: teatro d’attore con videoproiezioni. Trama: la stanza di Alex è un mondo senza confini: ci sono il mare e le montagne, il sole e la luna, i pesci e gli uccelli. Il suo letto è una zattera o un aereo, un castello o una navicella spaziale. Oggi per Alex è un giorno importante: ha deciso di dire a Elliot che gli vuole bene in un modo speciale, non come gli altri. Alex vorrebbe poter essere tutto insieme, come l’unicorno, l’ornitorinco, o i dinosauri. Fuori dalla sua stanza ci sono i suoi genitori. Alex non vuole farli entrare: ha paura che non capiscano. In effetti, nessuno ha spiegato loro come si fa con un bambino così speciale, e così hanno pensato che fosse un problema e hanno creduto di doverlo cambiare. Questo spettacolo è il racconto di un giorno nelle loro vite, un giorno che le cambierà tutte. Un giorno speciale in cui un bambino-bambina diventa il papà-mamma dei suoi genitori e insegna loro a non avere paura.

