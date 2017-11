Evento speciale Theama Teatro: "Vittoria e Maria: Donne di Pace in un'Alba di Guerra"

Siamo lieti di invitarvi all’evento speciale di Theama Teatro, legato alle donne durante la Grande Guerra nella nostra città, dal titolo VITTORIA E MARIA, DONNE DI PACE IN UN’ALBA DI GUERRA, spettacolo che debutterà in prima assoluta martedì 28 alle ore 21 al Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini, 39). L’appuntamento è ad ingresso gratuito e su prenotazione, realizzato con il contributo della Regione Veneto e in collaborazione con il comune di Vicenza.

La storia vera, scritta con mano ferma, di una vicenda storica vissuta da vicino, attraverso uno spaccato locale di grande sensibilità e profonda ricerca riportato da due donne vicentine che si sono prodigate per assistere i soldati feriti durante la Grande Guerra, che non fu solo vissuta in prima linea, ma anche nel “fronte interno”. Tratto dai diari storici di Vittoria Folco Zambelli e Maria Monza, uno spettacolo che richiama l’importante figura delle intrepide crocerossine e delle caritatevoli dame ospedaliere.

Per info: info@theama.it - 0444/322525.

