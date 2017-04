"Eugene Onegin" in diretta dal MET di New York al Comunale di Vicenza

Mercoledì 26 aprile alle 19.30 nella Sala del Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza in viale Mazzini 39 verrà trasmesso in diretta dalla "Metropolitan Opera House" di New York lo spettacolo operistico "Eugene Onegin" nell'ambito delle proiezioni per la 10° stagione artistica. La versione di Tchaikovsky dell’intramontabile romanzo in versi di Pushkin è presentato sul palco del Met nella produzione di Deborah Warner, interpretato dal soprano russo Anna Netrebko e il baritono svedese Peter Mattei come l’innamorata Tatiana e l'aristocratico Onegin.

PROGRAMMA: musica di Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Libretto di Konstantin Shilovsky e Peter Ilyich Tchaikovsky. Direttore d’orchestra: Robin Ticciati. Regia di Deborah Warner.

TRAMA: Eugenio Onegin è il nome del personaggio principale della storia: è un giovane dandy ozioso, già disilluso dalla vita e che sembra aver già provato tutto quello che gli era possibile, provando un certo "spleen". Si ritira in campagna e diventa amico di un giovane poeta, Vladimir Lenskij. Questi è innamorato di Olga con cui si è appena fidanzato. La sorella di Olga, Tatiana, si innamora a prima vista di Onegin. Ardendo di questo amore, ella gli scrive una lettera infiammata, ma Onegin la respinge. Qualche tempo dopo, Lenskij insiste perché il suo amico assista al ballo in occasione dell'onomastico di Tatiana. Onegin, scontento e annoiato, decide di vendicarsi provando a sedurre Olga, che sta al gioco, con grande dispiacere di Lenskij, che sentendosi tradito chiede riparazione con un duello. Il duello con le pistole si svolge il giorno dopo all'alba. Il destino vuole che Onegin uccida il suo amico, trovandosi costretto a lasciare la città. Alcuni anni dopo Onegin incontra per caso un suo cugino principe e generale e lo invita a un ricevimento. Vi ritrova Tatiana che ha sposato il principe. Ella è molto cambiata e la sua bellezza provoca molti rimpianti a Onegin che si rende conto dell'errore commesso tempo prima rifiutandola. Le confessa il suo amore, ma è troppo tardi: Tatiana preferisce restare fedele a suo marito, anche se il suo amore per Onegin è ancora vivo.

CAST: Anna Netrebko: Tatiana - Peter Mattei: Eugene Onegin - Elena Maximova: Olga - Alexey Dolgov: Vladimir Lenski Štefan Kocán: Gremin.

BIGLIETTI: 12 euro intero - 10 euro ridotto (Over 65, Under 30, Convenzionati, Abbonati Teatro).

ELENCO TEATRI

Gallery