Estate d’Eventi al Castello di Romeo: Il magico mondo di Teddy

Domenica 15 luglio alle 18 sarà il parco del Castello di Romeo ad ospitare il nuovo appuntamento con “Estate in favola”, rassegna proposta dalla Fondazione Aida nell’ambito di Estate d’Eventi.



Si tratta de “Il magico mondo di Teddy”, un piccolo spettacolo di narrazione - con un’attrice, tanti oggetti colorati, un pupazzo e la musica - per insegnare ai bambini, anche ai più piccoli, a riconoscere i loro sentimenti e a dare loro un nome. Uno spettacolo interattivo, coinvolgente e poetico, dove le parole sono poche e le emozioni tante. In scena un’ attrice che costruirà una storia che avrà come protagonista un orsacchiotto di peluche Seguirà dopo lo spettacolo un breve laboratorio sui sentimenti e la loro sperimentazione.

Ingresso responsabile con offerta libera.



L’evento è realizzato con il supporto organizzativo e il contributo della Città di Montecchio Maggiore nell'ambito del bando “PalcoLibero in Città 2018".

In caso di maltempo l’evento non avrà luogo.