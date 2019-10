Epoche' debutta al Kitchen

Epoche', ovvero la sospensione del giudizio, è un viaggio immaginario nelle Metamorfosi di Ovidio, epifanie senza tempo delle caratteristiche umane, per inseguire e mettere in scena un’idea, al di là della primitiva fascinazione che ogni trasformazione porta con sé. Un’idea che grida e reclama il diritto di ogni individuo ad essere visto per ciò che è nella ricchezza del suo essere. Un’idea che si chiede perché sia tanto difficile la sospensione del giudizio, o meglio del pregiudizio, e invece sia tanto facile e comune sparlare degli altri e spesso senza una ragione sufficiente.

Kitchen Project Compagnia Teatrale

EPOCHE’

viaggio immaginario nelle Metamorfosi di Ovidio

Drammaturgia: Franca Pretto

Regia: Franca Pretto e Gianni Gastaldon

Coreografie: Marta Giovanna Tabacco

Musiche: Cristiano Fracaro

Disegno luci: Gianni Gastaldon

con

Franca Pretto

Marta Giovanna Tabacco

Margherita Zazzera

Costumi: Emanuela Lunardon Atelier Essenziale e Laura Bianchin

Vocal: Alan Bedin, Sabrina Turri

Riprese video: Eva Venzo

Foto di scena: Silvana Gallio

Produzione: DODO s.a.s

Due danzatrici stanno allestendo la scena, giocano tra loro, provano un passo di danza a due, passano ben presto dalla complicità alla competizione, dal gioco alla prevaricazione reciproca. Ma l’entrata in scena di una figura antica le condurrà in un percorso fatto di domande, disappunto, riflessioni sull’abitudine, la pessima abitudine di prevaricare, etichettare, sminuire gli altri, spesso sotto l’ala nera dell’invidia, sempre sotto il fango del pregiudizio.

Uno spettacolo incalzante tra classico e contemporaneo, in cui la narrazione e la danza si fondono in un equilibrio continuo tra parole, corpi e musiche, su una scenografia fortemente evocativa.

Informazioni

Kitchen è il nuovo teatro nato a Vicenza.

Una creazione della compagnia Kitchen Project uno spazio autogestito autofinanziato e indipendente

Kitchen PERCHE'

la cucina è spazio di nutrimenti di sapori di gusti

durante una cena si fanno progetti si cambiano idee in cucina si fanno alchimie si mescolano ingredienti

Kitchen COME

focolare culturale e sociale luogo di creazioni idee linguaggi visioni luogo di sperimentazioni sinergie competenze progetti.

Un magazzino industriale trasformato in teatro da 99 posti per ospitare rassegne, concerti, laboratori, installazioni, registrazioni video, lezioni. Il progetto nasce dalla visionarietà di Franca Pretto e Gianni Gastaldon supportati e sostenuti dalla loro compagnia teatrale Kitchen Project.

