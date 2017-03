"Enciclopedia della Donna Perfetta" al Teatro Remondini di Bassano del Grappa

LE INIZIATIVE PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 A BASSANO DEL GRAPPA

LA TOP 5 PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 NEL VICENTINO

GLI EVENTI PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Tra le iniziative per la Festa della Donna, venerdì 24 marzo alle 21 è in programma lo spettacolo teatrale "Enciclopedia della Donna Perfetta" di e con Stefania Carlesso e Paola Rossi presso il Teatro Remondini di Bassano del Grappa in via Santissima Trinità 8/C. Le risposte alle domande, come organizzare le pulizie di casa o come conciliare famiglia e lavoro per una donna, si trovavano in libri e manuali degli anni ’50 e ’60, strumenti indispensabili per il mondo femminile, impegnato su più fronti in un’Italia, che si affacciava al boom economico e si preparava a importanti stravolgimenti sociali. Oggi questi libri ci offrono un interessante e divertente spaccato sulla vita quotidiana di quegli anni, osservati per lo più dal salotto di casa. Nella rappresentazione due fantomatiche venditrici di enciclopedie cercano di dimostrare il contrario: invitano il pubblico per una sera a riportare indietro gli orologi ed esplorare insieme le pagine dell’enciclopedia della donna perfetta. Fra letture e musiche, scoperte e ricordi, sorprese e risate, si potrà notare come alcuni temi siano ancora attuali, che, sotto alla patina del cambiamento si nascondono pregiudizi duri a morire, che la nostra società è ancora figlia di quella cultura a prima vista superata. Per fortuna c’è l’enciclopedia, che si può acquistare anche in comode rate. L'evento è a cura dell’Associazione Casa Sichem, con la collaborazione delle associazioni femminili bassanesi. Ingresso libero.

ELENCO TEATRI

Gallery