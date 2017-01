"El Sindaco in Mutande" in dialetto veneto al Teatro Busnelli di Dueville

Sabato 28 gennaio alle 20.45 andrà in scena lo spettacolo "El Sindaco in Mutande" con la compagnia del "Mondonego" al Teatro Busnelli di Dueville in via Dante Alighieri 30 per la 18° rassegna "Radici" di teatro popolare. La commedia, ambientata nei primi anni ’70, racconta di Amedeo Pignatta, sindaco di un paese della campagna veneta, che parte alla volta del Sud America, invitato dal vecchio amico di gioventù Arrigo Maritan, ricco produttore di marmellata. Amedeo però non arriverà mai a destinazione a causa del naufragio della nave. Tutti lo credono disperso, morto, ma una serie di sorprese architettate dai familiari rendono lo scenario piacevole, burlesco e sorprendente. La rappresentazione è recitata in dialetto veneto. Biglietti: 8 euro intero - 5 euro ridotto (12-25 anni, over 65 anni, abbonati stagione cineforum Dueville, tessera NOI Associazione Dueville). Abbonamento per la seconda parte della rassegna "Radici" (6 spettacoli): 29 euro. Prevendite e assegnazione del posto tutti i mercoledì dalle ore 9 alle ore 12.00 e il sabato dello spettacolo dalle ore 15.30 alle ore 18 presso la biglietteria del Cinema Teatro Busnelli. Per informazioni: www.dedalofurioso.it - 0444.592225 - 345.7079215.

