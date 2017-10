"El Garofalo Rosso": teatro popolare veneto a Grumolo delle Abbadesse

Sabato 28 ottobre alle 21 nel teatro parrocchiale di Grumolo delle Abbadesse la rassegna Teatro Popolare Veneto 2017, organizzata dal Comitato Vicentino Fita - Federazione Italiana Teatro Amatori, con il patrocinio di Provincia, RetEventi e Fita Veneto proseguirà con la commedia "El Garofalo Rosso" con la compagnia "La Trappola" di Vicenza, tra i rarissimi scritti per il teatro di Antonio Fogazzaro, ben più celebre come romanziere, in particolare per “Piccolo Mondo Antico” e “Malombra”.

Ma proprio l’originalità di questa drammaturgia ha spinto la formazione vicentina ad allestire lo spettacolo con la regia di Alberto Bozzo. La vicenda ruota intorno ad un’anziana contessa cieca, ormai alla fine dei suoi giorni, resa acida dai tanti dolori sopportati, nel corso della vita, a causa del marito fedifrago. E sarà proprio lui a tornare in scena al suo capezzale.

Informazioni su www.fitaveneto.org, oppure nella sede di Fita Vicenza, in stradella delle Barche 7 - tel. 0444.323837 (lunedì, mercoledì e venerdì, al mattino).

