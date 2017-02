"El Garofalo Rosso" di Antonio Fogazzaro a Montecchio Precalcino

Sabato 11 marzo alle 20.45 andrà in scena lo spettacolo "El Garofalo Rosso" di Antonio Fogazzaro a cura della Compagnia "La Trappola" di Vicenza presso la Sala Teatro Ex-Acli di Preara di Montecchio Precalcino in via Preara 1 per la rassegna "Teatro Insieme". Trama: è una pièce dialettale incentrata attorno alle vicende della contessa Marieta, astiosa vegliarda cieca, che vive in un ospizio per anziani nobili decaduti, e del fedifrago marito. I due coniui protagonisti sono separati da tempo. Ormai prossima alla conclusione dei suoi giorni, assistita dalla fedele fantesca Tonina, la contessa trova ancora la forza per mostrare il suo carattere forte temprato dalle vicissitudini che la vita le ha riservato. Pur sembrando un testo anomalo della produzione fogazzariana, il “Garofolo” presenta in modo grottesco alcuni temi cari agli autori del romanticismo crepuscolare. Ingresso unico a 5 euro. Per prenotazioni: 338.4531526 - 349.7328629.

